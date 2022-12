¿Kristal Silva se hace cambio de look?

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva se ha convertido en una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, gracias a sus participaciones matutinas en el programa 'Venga la alegría' se ha ganado el cariño del público.



Además la exreina de belleza suele ser muy activa en sus redes sociales donde suele compartir el detrás de cámara de todo lo que vive a lado de sus compañeros en cada tranmisión, en su mayoría de veces es divertido.



En esta ocasión Kristal apareció frente a la cámara con un 'look' totalmente diferente estilo los 50's, con el cabello hasta los hombros y muy ondulada para recrear ese estilo que en su momento era lo más novedoso.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que compartió una serie de fotografías donde se le puede que utilizó una falda de color negra en piel, con un suérter verde acompañado de unas botas en color negro.

Short Hair…Like o no like ?" escribió en la publicación.



Además en sus historias Kristal agregó en sus historias que para el programa optaron por hacerle este tipo de peinado un poco retro, pero fue tanto el éxito que muchos le llegaron a comentar que se lo cortara.



Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus comentarios en la publicación: "me gusta mucho tu cabello largo", "me encanta todo tu look", "pareces que usas peluca", "preciosa y hermosa amiga", "te ves espectacular", son algunos de los que se pueden leer.





Kristal Silva ganó tercer lugar de 'Quiero Cantar'





Sin embargo por medio de su cuenta de Instagram que Kristal Silva reveló que había obtenido el tercer lugar en el concurso, a pesar de no ser la primera vez con su participación se mostró muy agradecida con sus seguidores.



"Traigo en la sangre hacer las cosas con pasión y disciplina, me entrego como si fuera mi primer o último proyecto de vida, soy así y me encanta porque jamás dejo de emocionarme y disfrutar, es un “Ciclo Sin Fin”.GRACIAS a todos por compartir conmigo un reality más en @vengalaalegria “Quiero Cantar” ya forma parte de mi vida y contará una historia muy bonita.GRACIAS a cada una de las personas que colaboraron en este final look” se puede leer en la publicación.