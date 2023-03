Kristal Silva muestra la foto que "decretó" el embarazo de Cynthia Rodríguez hace un año

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace medio año, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron de forma íntima y discreta, tal como siempre fue su relación de noviazgo.

A pesar de no que no comparten fotos juntos en redes sociales, pues consideran que no necesitan demostrar nada, el cantante ha declarado que Cynthia ha sido su mayor inspiración en cada canción, y recientemente reveló que ya estaban “trabajando” para ser padres.

Esta mañana, para sorpresa de todos sus fanáticos y colegas, hicieron una publicación compartida anunciando que ya están esperando a su primer hijo, al cual decidieron llamar León.

“La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, escribieron.

El decreto del embarazo

Cuando Cynthia aún era conductora de Venga la Alegría, en el programa se hizo una dinámica de los deseos para navidad, y en aquella ocasión, la famosa se sinceró, y entre lágrimas, reveló que su mayor deseo era quedar embarazada.

La esposa de Rivera ha estado compatiendo hoy las felicitaciones que le han hecho llegar por historias, y entre ellas está una de Kristal Silva, su excompañera, quien posteó una reveladora foto que se tomaron hace un año, en la que recuerdan:

"Aquí se decretó hace un tiempo".

“Incluso no quisimos subirla hasta que se hiciera realidad”, escribió.

En dicha imagen también aparece la conductora Laura G y en el centro Cynthia Rodríguez, quien muestra lo que al parecer es el reflejo del sol justo en su vientre; la imagen es del 26 de marzo del 2022.