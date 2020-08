Kristal Silva impresiona a sus seguidores en bikini

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva no deja de ser noticia y es que con su indudable belleza suele ser una de las consentidas en redes sociales, y es que hace unas horas la conductora sorprendió a sus seguidores con una imagen en bikini.

La ex reina de belleza al parecer decidió pasar un tiempo libre en Playa De Carmen, y para presumir su bella figura, compartió una fotografía en la que se puede ver como luce su traje de baño de color negro, mientras que sus labios resaltan en color rojo.

En cuestión de minutos la artista encendió las redes sociales y algunos de sus seguidores se encargaron de dejarle algunos comentarios en los que expresaban su admiración a su belleza, mientras que otros 'colegas' de la artista le dejaron mensajes de apoyo.

Recientemente la conductora del programa 'Venga la Alegría' recibió fuertes críticas después de compartir un vestuario igual al que utilizó Belinda durante la programación de La Voz, y es que para muchos resultó molestó debido a que el vestido no estaba al mismo nivel que el que traía puesto la actriz mexicana.

A pesar de estas críticas, Silva lo único que quería lograr es brindar su apoyo hacia el equipo de la cantante, y a pesar de que no ha sido la primera vez en que imita el 'look' de Belinda, al parecer en esta ocasión no se logró lo que se esperaba.