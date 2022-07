Kristal Silva habla de su recuperación después de su cirugía 

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, con cada una de sus participaciones en el programa de ‘Venga la alegría’ se ha ganado la fidelidad y cariño del público.

Hay que recordar que la exreina de belleza hace un par de semanas durante un ensayo para su presentación del concurso “Quiero Bailar” sufrió un lamentable accidente que le ocasionó una lesión en su meñisco.

Desde hace unos días que la conductora tuvo que ser sometida a una cirugía para poder seguir con sus actividades diarias, es por eso que sorprendió a sus fanáticos al hacerles saber que su recuperación ha sido muy rápida.

Kristal reveló sentirse muy bendecida debido a que en los últimos días se habría encontrado mucho mejor incluso ha podido volver pisar y poner un poco de peso en su pierna algo que antes era más complicado.

Me siento muy bendecida, he mejorado muy rápido, incluso ya puedo pisar, sin muletas, he visto una mejoría impresionante” dijo en su vida.