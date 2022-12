Kristal Silva dedica felicitación al Capi Perez

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva es una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, gracias a cada una de sus participaciones en el programa ‘Venga la Alegría’ se ha ganado el cariño del público.

Además la exreina de belleza suele compartir lo que vive a lado de sus compañeros en el detrás de cámaras pero en esta ocasión decidió captar un momento muy especial del programa.

En más de una ocasión Kristal ha dejado en claro que mantiene una amistad cercana con Capi Pérez y esta vez el programa se vistió de manteles largos para celebrar su cumpleaños.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la conductora compartió un video en el que se le puede ver cantando las famosas “Mañanitas”, mientras que el festejado agradece los buenos deseos.

HBD te quiero (mientras sigas cumpliendo años te molestaré)” se puede leer en la publicación.

Además en otra de las grabaciónes se pudo ver que la producción y todos sus compañeros le regalaron un pastel para seguir celebrando su vida, mientras que el conductor se mostró agradecido.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos en la publicación para que el conductor tenga un día inolvidable con todas las personas que quieren.

Kristal Silva ganó tercer lugar en ‘Quiero Cantar’

Sin embargo por medio de su cuenta de Instagram que Kristal Silva reveló que había obtenido el tercer lugar en el concurso, a pesar de no ser la primera vez con su participación se mostró muy agradecida con sus seguidores.



"Traigo en la sangre hacer las cosas con pasión y disciplina, me entrego como si fuera mi primer o último proyecto de vida, soy así y me encanta porque jamás dejo de emocionarme y disfrutar, es un “Ciclo Sin Fin”.GRACIAS a todos por compartir conmigo un reality más en @vengalaalegria “Quiero Cantar” ya forma parte de mi vida y contará una historia muy bonita” escribió en la publicación.