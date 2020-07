Kris Jenner ha protegido la imagen de Kanye West en el show de la familia

ESTADOS UNIDOS.- Kris Jenner también ha expresado su preocupación por su yerno Kanye West quien actualmente está postulado como candidato presidencial en Estados Unidos.

El pasado 19 de julio en un mitin político en Carolina del Sur West reveló asuntos familiares de su esposa, Kim Kardashian, al mencionar públicamente que habría pensado en evitar el nacimiento de su hija North hace unos años.

Kris Jenner aseguró que su prioridad actualmente es protegerlo tanto a él como a su familia.

“Si bien Kris no está contenta con la forma en que los arrebatos recientes de Kanye están afectando a la familia, ella lo protegió de verse mal en Keeping Up With the Kardashians”, expresó una fuente cercana a la mediática familia para la revista In Touch.

El lunes, el músico se reunió con Kim afuera de un restaurante en Cody, Wyoming, donde la modelo se notó visiblemente molesta durante su plática con West dentro del automóvil.

“No hay duda de que Kris busca generar el mayor ruido y los mejores ratings posibles (para el show), pero la conclusión es que no lastimaría a Kim ni a la marca familiar. Esto puede cambiar en el futuro si Kim y Kanye no están juntos, pero ella sabe que Kanye siempre será el padre de sus nietos”, expresó.

Con información de Infobae.