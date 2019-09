Kris Jenner fue atacada por guardias de seguridad de la casa de Kim Kardashian

LOS ÁNGELES, California.- El episodio de ‘Keeping Up With the Kardashians’ de este domingo, muestra cómo Kris Jenner fue aparentemente atacada a manos del equipo de seguridad del hogar de Kim Kardashian.

Los detalles del altercado siguen siendo un poco turbios en este punto, pero Kim se mostró aterrorizada cuando Khloe Kardashian la llama para decirle: "tu seguridad acaba de atacar a mamá".

"Acabamos de llamar al 911", continúa el guardia, mientras Kris grita "¡mi cuello!" en el fondo. "Esto es Loco’’, señala.

Khloe Kardashian Calls 911 After Kim's Security Team Tackles Kris Jenner! https://t.co/JT3DqSVLAd — E! News (@enews) September 18, 2019

"¿Que pasó?" pregunta Kim frenéticamente. Según Khloe, el equipo de seguridad recién instalado la estaba monitoreando a ella y al patio trasero de Hidden Hills de Kanye West cuando Kris se detuvo.

"Le dije que fuera [a la entrada principal]", explica Khloe, pero parece que la matriarca no hizo caso a su sugerencia. "Y simplemente la abordaron", finaliza, pidiéndole a su hermana a que venga a casa antes de colgar rápidamente el teléfono.