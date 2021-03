Kourtney Kardashian usa diminuto bikini en la nieve mientras disfruta el congelado Aspen

ASPEN, Colorado.- Parece que el noviazgo con el músico Travis Barker le sentó de maravilla a Kourtney Kardashian, quien decidió posar con un diminuto traje de baño en medio de las montañas nevadas de Aspen, Colorado.

Nuevamente la mayor de las hermanas Kardashian dejó boquiabiertos a más de uno, luciendo cuerpazo en su viaje de “spring break” familiar, en donde aprovechó para tomarse un “photoshoot” y explotar el maravilloso paisaje.

Como ya lo han hecho otra modelos como Elizabeth Hurley, la protagonista de “Keeping Up Whit The Kardashians” no se quiso quedar atrás y también decidió quitarse un poco de ropa para posar ente el paisaje nevado de Aspen.

En las imágenes que tienen casi dos millones de “likes” y más de 9 mil 500 comentarios halagadores para Kourt, la socialité posa sensualmente usando un traje de baño triangular, color blanco nacarado, un abrigo, botas y sombrero, todos en color blanco.

La empresaria luce radiante y presume su escultural figura, trabajada por largas horas de gimnasio, a pesar de haber sido madre de tres niños y es la única de las hermanas que se nota que no ha abusado del bisturí ni de los “arreglitos” que las ha cambiado por completo, en especial a Kourtney Kardashian, quien ha recibido varias críticas de la prensa estadounidense en los últimos días.



Disfruta con sus hijos

En otras de sus fotos compartidas en Instagram, se ve a Kourtney muy feliz disfrutando de la compañía de Mason Dash y Penélope, dos de los hijos que tuvo con su anterior pareja sentimental Scott Disick y, aunque Reign, el hijo menor de Kourt no aparece en las fotos, seguramente está en un lugar más cálido.

La orgullosa madre muestra un video en el que se ve a sus hijos maniobrando con experiencia los skies y bajando por una de las colinas nevadas de Aspen, mientras las espectaculares montañas sirve como escenario.

No se sabe si Trabis acompaña en esta ocasión, pero lo más probables es que sí, ya que a la pareja no le gusta fotografiarse juntos y las pocas imágenes que hay sobre ellos son de los habilidosos paparazis que los llegan a “atrapar” en la vía pública.

En vísperas de San Valentín de este año, es cuando Koutney confirmó en sus redes sociales que mantenía una relación con el baterista de Blink 182, tras los rumores que iniciaron meses atrás, cuando a la pareja se les veía más juntos que nunca, a pesar de que tenían una amistad de varios años atrás.