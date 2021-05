Kourtney Kardashian tatúa “Te Amo” a Travis Barker y el roquero le obsequió una vela con “olor a orgasmo”

LOS ÁNGELES, California.- Desde que hicieron pública su relación, Kourtney Kardashian y Travis Barker no han dejado de demostrarse su amor en las redes sociales, y aunque son muy discretos en algunas cosas, en situaciones que tengan que ver con las relaciones íntimas no lo son tanto.

Y es que este lunes, Travis recurrió a sus historias de Instagram para presumir que había encontrado una veladora para Kourtney con olor a orgasmo; un aroma muy particular que le recordó a la estrella de “Keepng Up Whit the Kardashians”.

La veladora tiene un valor de 90 dólares y pertenece a la colección de Gwyneth Paltrow, la cual la ofrece a la venta en su tienda en línea Goop, donde, además de vender productos naturales y de belleza, también tiene productos exóticos y hasta su propio juguete sexual.

Kourtney, de 42 años de edad, se mostró emocionada en su red social de Instagram y también compartió la imagen de la vela, misma que está personalizada y en la etiqueta tiene su nombre.

El mes pasado, a Kourtney le dijeron que tenía “preferencias pervertidas”, después de compartir el link de un artículo en su cuenta de Instagram, mismo que pertenecía a la plataforma Poosh y se refería al sexo duro.

“Sexo duro: Me encanta. ¿O lo dejas?”, decía la publicación en la que aparecía la imagen de una mujer, por lo que algunos usuarios relacionaron que a Kourtney le gusta dicha práctica.

Posteriormente, Kourtney siguió compartiendo artículos similares de la misma plataforma, mientras que Travis posteaba fotos de ellos demostrándose su amor apasionadamente, incluyendo un clip en el que le agarra los glúteos a Kardashian.

Hubo otro video en que Kourtney se mete un dedo de Travis a la boca y después lo saca. Algunos lo tomaron en doble sentido.



El tatuaje

En su publicación más reciente de sus historias de Instagram, Travis Barker compartió con sus seguidores una fotografía en la que aparece Kourtney haciéndole un tatuaje en el brazo derecho y posteriormente otra imagen en la que aparece ya terminado.

El diseño es sencillo y es la palabra “I Love You”, mismo que está encimado con los múltiples tatuajes con los que cuenta el músico, quien orgulloso muestra la obra de arte que Kourtney realizó en su cuerpo, en donde probablemente permanezca para siempre.

Dicho tatoo no es el primero que el baterista de Blink 182 le dedica a Kourtney, sino que anteriormente ya había publicado una imagen grabada en el pecho del lado izquierdo, justo arriba del corazón con la palabra “Kourtney”.

La hermana mayor de las Kardashian-Jenner se mostró muy contenta aquella vez y presumió lo que su novio había hecho por ella, demostrándole el amor que le tenía.

Kourtney y Travis tenían una amistad desde hace varios años, pero a finales de 2020 comenzaron los rumores que dicha amistad había dado un giro de 360 grados y aparentemente andaban saliendo.

A principios de este año, los rumores sobre un posible romance cobraron fuerza, hasta que el 14 de febrero la pareja confirmó su relación sentimental con una imagen en la que aparecían las manos de ambos entrelazadas, y a partir de ahí, “los tortolitos” han disfrutado de su amor al máximo.