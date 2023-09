Kourtney Kardashian llama a su hermana Kim ´maldita bruja´ durante explosiva pelea

TIJUANA.- Durnte el episodio de estreno de ´The Kardashians´, la mayor de la dinastía, Kourtney, ha llamado a su hermana Kim ´maldita bruja´ luego de que pelearan porque Kourtney no quiere participar en un evento al que su hermana la invita.

Todo comenzó con Kim invitando a Kourtney a acudir a un evento que tenía con Dolce&Gabbana en Milán y ella se niega porque no esta contenta con las críticas que obtuvo tras su colaboración con la marca durante su boda.

Todo se desató cuando Kim le dijo a Kourtney que su look inspirado en los 90s no había sido tan original, por lo que ella le respondió a su hermana que mencionaba los detalles insignificantes para ofenderla porque era lo único que su mente egoísta podía pensar, y recordó lo poco que pudo demostrar estar feliz por ella el día de su boda porque no era el centro de atención.

Kimberly aclaró que era mentira y que siempre estuvo feliz por ella, pero Kourtney insistió en que no las necesitaba en su vida ya y que no quería ser parte de ellas, asegurando que vive una vida feliz y la felicidad llega especialmente cuando se aleja del clan, específicamente de Kim.

Como resultado de esto, Kim aseguró a Kourtney que incluso sus hijos se han acercado con ella porque estan preocupados por su mamá y Kourtney continuó la pelea asegurando que esos detalles innecesarios solo la estaban haciendo lucir como una ´maldita bruja´ y que la odiaba.

Durante las entrevistas, las dos hermanas aparecieron juntas para hablar de sus diferencias y Kourtney aseguró que su familia constantemente se hacen comentarios negativos entre sí, por lo que es algo que trabaja en terapia.

Kourtney expresó que la manera que sus vidas aparentan ser en televisión no son naturales, ya que en la vida real, las discusiones no durarían tanto tiempo.

Recientemente, Kourtney sufrió una complicación de embarazo que puso en riesgo la vida de su hijo con Travis Barker.

El episodio está disponible para streaming en Star+.