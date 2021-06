Kourtney Kardashian habría comprado una mansión de más de 10 millones de dólares en Palm Springs

PALM SPRINGS, California.- Kourtney Kardashian no deja de mostrar lo feliz que es al lado de su pareja, Travis Barker y sus tres hijos, con quienes pasó un divertido fin de semana en su nueva mansión de Palm Spring, reveló US Weekly.

De acuerdo al medio estadounidense, Kourtney habría comprado una residencia en el desierto de California que supuestamente costó más de 10 millones de dólares, donde pasó el pasado fin de semana con su familia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” compartió con sus seguidores una serie de imágenes en las que se le ve disfrutando un tiempo con sus tres hijos: Mason, Penélope y Reign.

IG/kourtneykardash

IG/kourtneykardash

La socialité estuvo acompañada de su novio Travis Barker, quien se divirtió con sus hijastros en un tobogán inflable que instalaron en el área del jardín y la alberca.

IG/kourtneykardash

En unas fotos se observa que, como una feliz familia, los chicos rodaron a lo largo del pasto que invade el patio posterior de la propiedad y que se junta con un campo de golf que se aprecia al fondo, mientras Kourtney escribió: “Feliz fin de semana”.

IG/kourtneykardash

IG/kourtneykardash



KOURTNEY TAMBIÉN ES BUENA MADRASTRA

Desde que Kourtney y Travis anunciaron su relación en febrero pasado, se dice que la pareja ha estado muy unida y parece que la cosa va en serio, ya que el baterista de Blink 182 se lleva de maravilla con los hijos de Kardashian.

Lo mismo se dice de ella, quien es casi como una madre para los hijos adolescentes de Travis, Alabama, de 16 años, y Landon de 17, con quien el músico comparte con su exesposa, Shanna Moakler.

Los medios estadounidenses han publicado que Kourtney y Alabama, en especial, tienen una relación muy estrecha, similar a la de madre e hija, ya que desde que sale con Travis, la estrella de televisión le ha brindado todo su apoyo incondicional.

Y es que en días pasados, la propia Alabama se refirió a su propia madre como que no es una madre increíble, después de que revelara que no le habla en mucho tiempo, haciendo saber en las redes sociales que no tienen una muye buena relación.

“Mi mamá nunca ha estado completamente en mi vida. ¿Pueden dejar de pintarla como una madre increíble?”, escribió Alabama en su red social.