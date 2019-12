Kourtney Kardashian ¿cansada de las cámaras?

ESTADOS UNIDOS.- En esta temporada de Keeping Up with the Kardashians se vio surgir serias tensiones entre las hermanas Kardashian sobre los "límites" de Kourtney cuando se trata del espectáculo, con Kim y Khloé quejándose de tener que "tomar el relevo" en los momentos en que Kourtney se negó a filmar.

En el episodio del domingo Kris Jenner reunió a las hermanas y admitió que se sentía "frustrada y ansiosa" por lo mucho que habían estado peleando. Ella sugirió que hicieran un viaje a Wyoming para "presionar un botón de reinicio y realmente hacer que todos regresen a la familia que conozco y amo".

El viaje tuvo un comienzo menos que ideal cuando Kylie Jenner canceló en el último minuto. No hace falta decir que Kendall Jenner, que voló desde Londres para hacerlo, estaba molesta.

Tanto Khloe como Kim dijeron que querían reparar sus relaciones con Kourtney mientras que Kendall señaló que había “una gran cantidad de juicio” entre las hermanas.

Durante una reciente aparición en Entertainment Tonight, Kourtney reveló que estaría dando un paso atrás del reality show para enfocarse en sus hijos con su ex Scott Disick: sus hijos Mason, de 10 años, y Reign, de 5, y su hija Penélope, de 7.

"Decidí pasar más tiempo como madre y poner más de mi energía allí", explicó, y agregó: "Pero no estoy diciendo adiós".