Kit Harington: de Game Of Thrones a Marvel

ESTADOS UNIDOS.- Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow en ‘Game Of Thrones’, podría formar parte del mundo cinematográfico de Marvel.

Según información de Deadline, fuentes cercanas señalaron que se unirá a una de las franquicias de superhéroes de Marvel y Kevin Feige.

Se espera que este anuncio se de en la 'D23 Expo de Disney' que tiene lugar este fin de semana en Anaheim, California, donde Marvel ha tenido y tendrá algunos eventos especiales.

no sería la única estrella de Game of Thrones dirigida al Universo Marvel.

Anteriormente se informó que el coprotagonista Richard Madden protagonizaría The Eternals con Angelina Jolie, Salma Hayek y Kumail Nanjiani en noviembre de 2020.

Si bien trabajar en Game of Thrones y ganar un Emmy fue una experiencia inolvidable para Kit, aquellos cercanos al actor admitieron que terminar la serie de HBO fue una transición difícil para él.

"Se ha sentido perdido desde que terminó el programa", dijo una fuente a E! News. "Fue su vida durante tanto tiempo y la constatación de que se acabó le ha causado mucho estrés. Descubrir quién es y qué es lo que sigue realmente le ha afectado’’, afirmaron.

Ahora sólo resta esperar y que confirmen a Kit para tenerlo de vuelta en la pantalla.