Kit Harington confiesa no haber visto la última temporada de 'Game Of Thrones'

LOS ÁNGELES, California.- El pasado domingo se llevaron a cabo los Emmys 2019, el cual estuvo lleno de sorpresas, una de ellas fue una declaración que hizo Kit Harington.

En el backstage se le preguntó al elenco por la corriente aparentemente constante de reacción violenta que ha llegado desde que se emitió la última temporada. Y fue aquí donde Harington decidió intensificar y callar a los enemigos.

"Tomaré este", dijo. "Todavía no he visto el programa, así que así es como lidié con esa controversia. No he visto la temporada final, pero sé lo que se necesitó para filmarlo y fue difícil y todos pusieron su amor y esfuerzo en ello", señaló el actor.

"La controversia para nosotros, sabíamos que lo que estábamos haciendo era la historia correcta y sabíamos que era lo correcto para los personajes porque vivimos con ellos durante 10 años", continuó el actor, que interpretó a Jon Snow. "La controversia para nosotros, realmente no nos afectó".

En la 71a ceremonia anual, Harington y sus coprotagonistas Emilia Clarke, Alfie Allen, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Gwendoline Christie, Sophie Turner, Maisie Williams y Carice Van Houten habían conseguido nominaciones. Sin embargo, solo Dinklage salió con una victoria.