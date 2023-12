Kimberly 'la más preciosa' revela que las drogas han afectado el cerebro de su esposo Óscar

CIUDAD DE MEXICO.- En una reciente transmisión en vivo, Kimberly Irene, miembro del famoso clan de 'las pérdidas' y recién casada con su pareja Óscar Barajas, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras protagonizar una acalorada discusión con su esposo.

La controversia surgió cuando Kimberly compartía detalles sobre su reciente boda y, al dirigirse a su esposo, quien permanece fuera de cámara, se evidenció cierta tensión en la pareja.

"Yo no me arrepiento de haberme casado, hermanas. No me arrepiento de nada... Una vez me arrepentí, ¿verdad Óscar? que me puse bien loca", declaró Kimberly.