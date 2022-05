Kimberly Loaiza reveló que conoció a su esposo cuando él tenía pareja

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Loaiza es una de las ‘YouTubers’ con más popularidad, con sus cinco años de trayectoria en Internet, donde se ha encargado de ofrecer contenido creativo a sus más de 34 millones de seguidores.

Actualmente se encuentra disfrutando de su maternidad a lado de sus dos hijos Kima y Juanito, fruto del matrimonio que mantiene con Juan de Dios Pantoja, donde ambos han estado envueltos en polémicas en más de una ocasión.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram habló por primera vez sobre cómo fue el inicio de la historia de amor con Juan de Dios Pantoja, con quien mantiene una relación de 10 años.

La “lindurita” mayor reveló que cuando comenzó hablar con su ahora esposo, él le confesó que le gustaba pero que ese entonces tenía una relación, aunque a Kim ya le llamaba la atención le advirtió que no podía salir con él, si tenía novia.

Ahí fue cuando volvimos a hablar, esa vez él me confesó que yo le gustaba y también me confesó que ya tenía novia, lo que yo hice fue decirle ok te confieso que tú también me gustas, pero no voy andar contigo si tú tienes novia” confesó la YouTuber.