Kimberly Loaiza protagoniza mural dedicado a las mujeres 

CIUDAD E MÉXICO.- Kimberly Loaiza está posicionada como una de las ‘Youtubers’ con más popularidad en Internet, durante sus cinco años de trayectoria ha logrado permanecer en el gusto de sus más de 34 millones de seguidores.

Actualmente la ‘lindurita mayor’ se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, debido que en la música ha tenido un éxito increíble en todo el mundo, además de disfrutar su maternidad con sus dos hijos Kima y Juanito.

Por medio de las historias de Instagram de Juan de Dios Pantoja esposo de la ‘influencer’ compartió una publicación que consistía en una seria de fotografía de un mural dedicado a las mujeres de México.

Pero lo que llamó atención de los usuarios fue que en el mural aparece dibujado el rostro de Kimberly Loaiza, como en representación a todas las mujeres del país, por la inseguridad que actualmente atraviezan.

No estás sola” Muro realizado junto a mi amigo y equipo de trabajo @deseck_one Esta composición tiene como intención resaltar varios elementos de la misma, el velo es por que se nos dice que debemos cubrirnos o si no, pero ella en la imagen realiza la acción de moverlo con la intención de quitarlo, el fondo en su rostro amarillo hace referencia a la luz, ella mira hacia esa dirección; en este caso el tigre como depredador(que en caso de la lucha son los hombres) no la ataca, la protege y aunque muchas no estén de acuerdo hay muchos hombres que no son malos, que ayudan, soy mamá de un niño que hará sentir seguras a las mujeres a su alrededor” se puede leer en la publicación.