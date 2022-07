Kimberly Loaiza juega "piedra, papel o tijera" con su esposo para limpiar pañales

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Loaiza es una de las ‘influencers’ más famosas e importantes de Internet, con 5 años de trayectoria ha logrado permanecer en el gusto de sus más de 36 millones de seguidores.

Actualmente Kim se encuentra totalmente enfocada en su carrera musical, pero también se da el tiempo de poder pasar tiempo con la familia que ha formado con Juan de Dios Pantoja y sus dos hijos Kima y Juanito.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Loaiza compartió en sus historias un momento en el que le propone a su esposo de hacer una creativa dinámica para “turnarse” a la hora de cambiarle el pañal a su hijo.

En la grabación Kimberly le pide jugar a “pieda, papel o tijera”, con su esposo Juan de Dios Pantoja, al final terminó por ganar la “YouTuber” quien se salvó de cambiar el pañal.

A ver quien le limpia el pañal a Juanito, a la primera ay que nervios, piedra, papel o tijera” se puede leer en la publicación.

No es novedad que Kim, suele compartir lo que diariamente vive a lado de su familia, con quien constantemente suele salir de viaje o disfrutar de unas vacaciones lejos del trabajo.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño que en su mayoría suelen reconocer la belleza que ha mantenido “la lindurita mayor” a través de los años.

Kimberly Loaiza presume sus vacaciones en crucero

Por medio de la cuenta de Instagram de Juan de Dios Pantoja dio a conocer varios videos donde aparece Kim y sus hijos disfrutando de las vacaciones que tomaron en un crucero un par de días.

Kimberly compartió una fotografía en la que aparece a lado de su familia frente al crucero y aprovechó para enviar emotivo mensaje: “Hace unos días fue el cumpleaños de mi reina y no había subido nada porque no tuve tiempo de agarrar mi celular, solo disfruté con ella su gran día y nos divertimos mucho, pero no podía quedarme sin publicar algo de Kima … Esta niña tan linda me ha enseñado el amor verdadero, desde que llego a mi vida se lo que es amar incondicionalmente, ella sin mover un dedo, sin hablar, incluso sin conocerla físicamente, desde mi vientre desde el día que supe que estaba embarazada la ame con todo mi corazón” fue parte de lo que escribió en la publicación.