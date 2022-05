Kimberly Loaiza habla por primera vez de la relación de su hermana con Mario Barrón.

Tijuana, Baja California.-En el último video para el canal de la lindura mayor, la youtuber fue interrogada sobre que opinaba de su nuevo cuñado, Mario Barrón con quien había tenido problemas por ser ex de Kenia Os.

Los rumores de la boda entre Stefanny Loaiza de 18 años y su posible prometido de 30 años son cada vez más fuertes. Hace una semana, decidieron lanzar una nueva canción juntos.

¿Que opina 'La piketona' de este noviazgo?

Unas supuestas fuentes cercanas a la artista, habían dicho que Kim no aprobaba esta relación."Al principio me cayó totalmente de sorpresa, no sabia absolutamente nada de ese tema, no sabia que mi hermana andaba quedando con alguien para empezar [...] A todos nos cayó de sorpresa", afirmó Kimberly.

"Mi hermana es una persona que me cuenta muchas cosas, me cuenta todo pero eso en especifico no me lo contó [...] pero pues siento que lo asimile muy rápido y la verdad linduras no me queda más que apoyarla" dijo la influencer de 24 años.

Es mi hermana y le deseo todo lo mejor en todo lo que ella haga y si ella falla en la relación aquí voy a estar y sino también aquí voy a estar"

aseguró.

"Les deseo lo mejor a los dos pero pues ni modo, tiene derecho a vivir su vida y de hacer lo que sea con su vida, me toca aceptarlo" , puntualizó.