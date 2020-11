Kimberly Loaiza estrena nuevo 'look' y lo comparte en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Loaiza es una de las YouTubers más reconocidas de México y con sus más de 20 millones de seguidores, actualmente ya puede presumir de su propia linea de ropa hasta su compañía de celular Space Móvil.

No cabe duda que para la "lindurita mayor" no acaban los éxitos y una manera de celebrarlo es con este cambio de "look" que se quiso hacer en su propio cabello.

Y es que después de traerlo por tantos la cabellera negra, decidió dar un giro inesperado a un color más claro pero al final optó por ser pelirroja algo que dejó boquiabiertos a todos sus admiradores.

Recientemente en sus historias de Instagram, la YouTuber declaró que por haberse bañado en el mar, su cabello había cambiado a un color mucho más claro del que traía y le pidió ayuda a sus seguidores a que le ayudaran a elegir el nuevo color que se pondría en su cabellera, estaba entre un cobrizo y uno aperlado.

Al final Kim optó por elegir un rojo más oscuro y profundo, que ha hecho que resalte sus facciones y belleza, por supuesto en cuestión de minutos sus seguidores comenzaron a comentar la imagen que compartió en sus redes sociales en la que modela su nueva cabellera.

A pesar de que la también mamá había dicho que efectivamente quería un color rojo, pero no se animaba porque le daba miedo de que no le quedará todo parece indicar que decidió arriesgarse con esta decisión.