Kimberly Loaiza encuentra "objeto" femenino en vehículo de Juan de Dios Pantoja

ESTADOS UNIDOS.- Kimberly Loaiza se encuentra en el top de las ‘influencers’ más populares de México, gracias a su talento y creatividad ha logrado obtener en sus cinco años de trayectoria más de 100 millones de seguidores en redes sociales.



Desde hace unos meses que Kim se ha vuelto tendencia en redes sociales por sus distintos éxitos musicales, aunque últimamente se le ha visto disfrutando su maternidad y la familia que ha formado a lado de Juan de Dios Pantoja.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram que Juan de Dios Pantoja publicó una grabación en la que se encontraba saliendo de su hogar para dar un paseo en su vehículo con la “lindurita mayor”.

Sin embargo Kimberly al estar en el interior del automóvil se percató que había una uña de color guinda e inmediatamente le “reclamó” a su esposo de quién podría ser porque no le pertenecía a ella.

La que quiere aplicar jaja” se puede leer en la publicación.

En la grabación se puede ver que Kim comienza a ver la uña y con el rostro “molesto” comienza a cuestionar al también ‘YouTuber’ quien era la uña, por su parte Juan de Dios le comenta que no tiene ni idea.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus reacciones, hay que recordar que en más de una ocasión la pareja ha estado en tendencia, por supuestas “infidelidades” que pudo haber hecho en el pasado Juan de Dios Pantoja.

Kimberly Loaiza reveló tener problemas en su rostro

Kimberly reveló a través de sus redes sociales, que desde hace unos meses habría notado algunos granos en su rostro, sin embargo esta situación le sorprendió bastante debido a que en su adolescencia no había sufrido esto.



"Estoy un poquito como triste, no sé últimamente mi piel del rostro está sufriendo muchos cambios, yo no sé porqué, ahorita tengo una familia de granitos aquí” dijo en sus redes sociales.