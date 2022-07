Kimberly Loaiza deslumbró en el escenario principal de Tomorrowland

Tijuana, Baja California.- Kimberly Loaiza puso en alto la bandera mexicana en los escenarios de Tomorrowland en Bélgica.

El festival llevaba dos años posponiendose por motivos de la pandemia y en su regreso duró 3 fines de semana hasta el 31 de julio.

Kim Loaiza en Tomorrowland

Los rumores fueron ciertos la lindura mayor se presentó en el evento de música electrónica con más impacto durante el pasado 30 de julio.

La cantante de Piketona agredeció a Dimitri Vegas y Like Mike por invitarla."Todavía no puedo creer que en mi primera vez conociendo el Tomorrowland me subí al escenario principal", declaró Loaiza.

Los fanáticos se mostraron muy sorprendidos al ver a una mexicana en el escenario principal y aplaudieron a Kim por lograrlo.