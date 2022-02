Kimberly Loaiza compartió fotografía inédita de sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Loaiza en sus 5 años de trayectoria en YouTube se ha colocado como una de las más populares de Lationoamérica al tener una comunidad de más de 34 millones de seguidores.

Desde entonces la también cantante se ha dedicado a compartir frente a la cámara parte de su vida personal y de lo que vive a lado de su esposo Juan de Dios Pantoja y sus dos hijas Kima y Juanito.

Además Kim se ha caracterizado por organizar inolvidables festejos para sus hijos en el que busca consentirlos y brindarle muchos regalos, para que puedan jugar con ellos y divertirse a su lado.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram de Juan de Dios Pantoja realizó una dinámica con sus fanáticos en la que uno de ellos le pidió que diera a conocer una fotografía nueva de sus hijos.

Una foto de Kima y Juanito que no hayamos visto” escribió una de sus seguidores.

En la imagen aparece Kima con un hermoso vestido en color azul, mientras que el menor se encontraba a su lado, recibiendo el beso que le estaba dando su hermana, ambos se les ha visto lo unidos que son entre ellos.

Hay que recordar que hace unos días que el hijo menor de Kimberly, estuvo cumpliendo su primer año de vida, es por eso que la ‘YouTuber’ a lado de Juan de Dios, decidieron dedicarle una canción musical al igual que su video.

Hijo de Kimberly Loaiza dio positivo a Covid-19

Como parte de la celebración del cumpleaños Kim decidió viajar a lado de su familia a un crucero de Disney, con el objetivo de que sus hijos pasaran tiempo divertido con los distintos personajes de las reconocidas películas.

Pero lamentablemente Kim y Juan de Dios se llevaron una sorpresa y no pudieron subir al crucero, debido a que su hijo menor habría dado positivo a Covid-19, porr lo que tuvieron que irse a casa para cuidar el menor, quien no habría dado sintómoas y en ese entonces aun no habría contagiado a alguien más.