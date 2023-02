Kimberly Loaiza celebra dos años de su hijo con emotivo mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Loaiza es una de las YouTubers más importantes del Internet, a lo largo de 6 años se ha encargado de compartir un poco de su vida personal a través de sus redes sociales.

Hay que recordar que la ‘influencer’ mantiene un matrimonio con Juan de Dios Pantoja con quien ya tienen a sus dos hijo Juanita y Kima, quienes también han llegado a salir en sus videos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Loaiza compartio una serie de fotografías para celebrar los dos años de su hijo Juanito, a quien también le dedico un emotivo mensaje.

En la publicación se puede ver una serie de fotografías donde aparece posando fuera de la puerta de su casa, ambos posando frente a la cámara utilizando un pants deportivo.

Hoy cumples 2 años Juanito y me siento tan sentimental, siento que el tiempo ha pasado tan rápido que solo quiero abrazarte y que no crezcas más pero la vida tiene que seguir y estaré aquí para ti en cada momento feliz y triste de tu vida, me siento tan afortunada de ser tu mamá, gracias por tantos momentos tan bonitos hijo, que Dios te cuide siempre te amo con todo mi corazón y te ame desde el primer momento, FELIZ CUMPLEAÑOS JUANITOOOO” se puede leer en la publicación.