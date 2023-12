Kim Loaiza y Peso Pluma: Las estrellas que brillaron en TikTok en 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- La expresión "Lo vi en TikTok" se ha vuelto cada vez más común entre las conversaciones de los usuarios de redes sociales. La plataforma de videos cortos, lanzada originalmente en China en 2016, ha ganado gran popularidad al ofrecer entretenimiento sin requerir una inversión significativa de tiempo, ya que el contenido compartido puede durar desde un segundo hasta 10 minutos.

Esta tendencia ha atraído a numerosas celebridades, convirtiendo a TikTok en su canal principal para conectarse con sus seguidores y compartir contenido, especialmente acercándose a las nuevas generaciones. Para cerrar el año, la aplicación ha lanzado un top ten que destaca los mejores momentos de los últimos 12 meses, abarcando áreas como la música, la popularidad y los negocios.

Durante el 2023, más de mil millones de personas en todo el mundo se han inspirado, entretenido y aprendido unos de otros a través de nuestra celebración del Año en TikTok, expresó Adam Presser, Head de Operaciones de TikTok.

En este listado, resalta la presencia de Kimberly Loaiza, quien encabeza la lista de los 'Hitmakers' como una de las creadoras y cantantes favoritas de la comunidad. Su cuenta, seguida por 80.5 millones de personas, se enfoca principalmente en bailes cortos, conocidos como "trend", muchas veces acompañados de sus propias composiciones musicales.

Lo impresionante es que, no solo lidera la lista nacional, sino que también ocupa el primer lugar a nivel global, superando a artistas como Selena Gómez, Black Pink y BTS. A sus 25 años, Loaiza acumula 10 años en el mundo de las redes sociales, comenzando con videoblogs junto a su expareja Juan de Dios Pantoja, quien también ocupa el quinto lugar en el ranking nacional.

En cuanto a las canciones más populares del año, el género urbano se destaca con Peso Pluma, quien alcanzó el primer puesto con el tema "La Bebe", en colaboración con el rapero Yng Lvcas. Le siguen éxitos como su colaboración con la banda Eslabón Perdido, "Ella baila sola", y en tercer lugar, artistas internacionales como Karol G y Shakira con "TQG", y Myke Towers con "LALA".

Por otro lado, en el ámbito internacional, la canción más popular a nivel global fue "Cupid – Twin Ver – Sped Up Version" de FIFTY FIFTY, que se volvió viral no solo en videos de memes, sino también en tutoriales de comida o moda. La compositora inglesa Mae Stephens (maestephens_), cuyo éxito "If We Ever Broke" obtuvo el segundo puesto en la lista de canciones más populares de este año en TikTok a nivel mundial, experimentó un cambio significativo en su vida gracias a este fenómeno.

Tengo que agradecer a TikTok por darme la oportunidad de cumplir la aspiración más loca de mi infancia. La plataforma es increíble para el crecimiento: pasar de unos pocos seguidores a obtener una alta exposición fue un cambio tan rápido. Pasé de trabajar en un supermercado a vivir mi sueño. Presiona y trabaja por lo que quieres: todos tienen la oportunidad de tener éxito en TikTok.

Listas completas de lo más popular en TikTok en 2023:

Videos favoritos en México

@Jezzzini

@donsilverio_gu

@sonrixs_

@dorisjocelyn

@arayfer_hernandez

Canciones más populares en México

"La Bebe (Remix) - Yng Lvcas & Peso Pluma

"Ella Baila Sola" - Eslabon Armado & Peso Pluma

"TQG" - KAROL G y Shakira

"LALA" - Myke Towers

"Malas Decisiones" - Kenia OS

"Collide (more sped up)" - Justine Skye

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" - Bizarrap

"Primera Cita" - Carin Leon

"CCC" - Michelle Maciel y Eden Muñoz

"Acróstico" - Shakira

Creadores nuevos que triunfaron en México

@irammendiola

@en99palabras

@janinalchair

@fer.jalil

@carolinarinconf

Hitmakers en México