¡Kim Kardashian tiene plaga de tarántulas en su casa!

LOS ÁNGELES, California.- Mientras continúan los calurosos días de verano, Kim Kardashian encontró tarántulas deambulando por su garaje.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió en Instagram Stories que: "No podré dormir esta noche sabiendo que esto estaba en mi garaje".

Por si fuera poco no había solamente una, "Así que hubo tres tarántulas anoche", agregó Kim. "Aparentemente es la temporada de apareamiento".

Las fotos eran tan extrañas que algunas hermanas no pudieron evitar hablar mal de los visitantes no deseados.

"¡Las fotos de tarántula de Kimberly me tuvieron despierto toda la noche!" Khloe Kardashian compartió en Instagram Stories. "Seguía pensando que había tarántulas sobre mí @KimKardashian", escribió Khloé.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la casa de Kim ha sido invadida por tarántulas. En un episodio de Keeping Up With the Kardashians en febrero de 2018, Kourtney Kardashian estaba tratando de broncearse con su mejor amiga Larsa Pippen cuando recibió una sorpresa.

"¡Dios mío! ¡Dios mío!" Kourtney gritó cuando las damas saltaron al ver una tarántula vagando por debajo de sus sillones. "Llamé a control de plagas, vinieron, rociaron dos veces!".

"Simplemente no sé qué hacer", dijo Kourt más tarde sobre el problema de las plagas. "Juro que estamos afuera como el 50% del tiempo y ya he tenido el exterminador saliendo y rociando.

Simplemente no podré dormir por la noche. No me sentiré cómodo hasta que estas tarántulas hayan desaparecido por completo", señaló.