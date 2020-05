Kim Kardashian se une a Apoyemos Tijuana

Una de las principales celebridades de Hollywood, la socialité Kim Kardashian se une a la iniciativa “Apoyemos a Tijuana” que apoya la asociación This is About Humanity, quien se realiza a su vez la campaña binacional “Tijuana 2:1 Matching Grant”.

En su cuenta de Instagram, donde suma 168 millones de seguidores, Kardashian destacó que con esto se otorgará equipo a la línea médica de la frontera y las familias migrantes.

Compartió también la cuenta de @phenomenal donde se pueden adquirir camisetas con la leyenda “Phenomenally human” cuyo precio es de 35 dólares cada una.

“Apoyemos Tijuana” tiene como objetivo recaudar 150 mil dólares, con el fin de poder continuar con el abastecimiento de equipo de protección para hospitales públicos que atienden a pacientes con Covid-10.

Con cada dólar que la ciudadanía done mediante este esfuerzo, ambas organizaciones lo triplicarán.

La asociación This is About Humanity, ha tenido una fuerte presencia en la frontera, con actividades con las familias de migrantes varados en la ciudad, entre ellas, las actrices Zoe Saldana y Eiza González.