Kim Kardashian rompe el silencio sobre los comentarios antisemitas de Kanye West

ESTADOS UNIDOS.- Kanye West causó gran polémica tras sus más recientes declaraciones que fueron tachadas como antisemitas. El rapero escribió en Twitter: “Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierte voy a la muerte contra los judíos”.

La red social bloqueó a West, quien aunque se disculpó después en el programa Piers Morgan Uncensored, no ha podido detener las consecuencias de sus insultos y su actitud racista. Diversas compañías reconocidas como Balenciaga, Vogue y Adidas anunciaron su decisión de romper lazos definitivamente con el cantante.

Kim Kardashian, la famosa exesposa del empresario, no se había pronunciado al respecto. El cantante Boy George dijo:

"Estoy un poco consternado de que no hayan salido más artistas a hablar contra lo que está diciendo. Me horroriza que Kim Kardashian no haya salido y sumado su voz a este debate, porque esta mujer tiene hijos con Kanye, así que debe entender como madre lo que sienten los pequeños niños judíos al escuchar estos jodidos comentarios, lo desmoralizador y aterrador que debe ser".