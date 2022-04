Kim Kardashian recupera video íntimo con Ray J

Tijuana, Baja California.- Kim Kardashian se dio a conocer luego que se difundiera a nivel mundial un filme con contenido para adultos en 2007. Algunos rumores aseguran fue su madre quien se encargo de viralizarlo, sin embargo, jamás se le pudo comprobar nada. Tras la fama, tuvieron la oportunidad de comenzar un programa llamado 'Keeping up with the kardashians'.

La empresaria dueña de 'Skims' se vio muy afectada por este momento en su vida y sobretodo, considerando su actualidad, al ser madre de 4 hijos.

En uno de sus capítulos de su nuevo reality 'The kardashians' se mostraba consternada al presenciar que su hijo vio un anuncio de este segundo video en un videojuego.

Sin embargo, tal parece Kanye actuó como un padre responsable al conseguirlo."Él me recuperó todo el video sexual" contó a su madre Kris Jenner.

"Sé que Kanye hizo esto por mí, pero también lo hizo por mis hijos", dijo Kim en un confesionario. "Quiero protegerlos de todo lo que pueda. Y si tuviera el poder o si Kanye tuviera el poder, eso es lo más importante para mí. Y estoy tan emocionada por eso".

Tal parece, en este video no fueron vicitimas de extorsión para recuperarlo.