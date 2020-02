Kim Kardashian presume su sueño cumplido a lado de Cher

LOS ÁNGELES, California.- Kim Kardashian ha cumplido uno de sus sueños en la vida y ese fue trabajar de cerca con nada más ni nada menos que Cher.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians tuvo el privilegio de participar en una sesión de fotos muy especial en la que pudo formar equipo con Cher para el nuevo número 16 de CR Fashion Book de Carine Roitfeld.

"¡Toda una portada con @Cher! ¡Como saben Cher es mi ícono de estilo de vida, así que filmar esto fue un sueño hecho realidad!" Kim reveló en Instagram. "(Mi otro ícono de estilo @naomi también estaba en el set) ¡Qué es esta vida! ¡Estoy tan feliz de compartir estas fotos con ustedes para la portada de @crfashionbook! Me sentí como sirenas", expresó la famosa en redes.

Entre las motos épicas y el largo cabello, hay mucho que admirar sobre el último rodaje de Kim. Cabe señalar que Kim ha dejado claro en múltiples ocasiones el cariño y admiración que siente por la cantante.