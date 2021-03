Kim Kardashian planea contar todo sobre su divorcio con Oprah Winfrey

LOS ÁNGELES, California.- Tras revelarse que en la última temporada de “Keeping Up With The Kardashians (KUWTK)” Kim contará todo sobre su divorcio con Kanye West, The Sun publicó que la socialité también lo quiere hacer en el show de Oprah Winfrey.

En los últimos días Kim Kardashian ha encabezado los titulares de los portales de noticias al revelarse que después de meses de pensar si su relación con el padre de sus hijos podría arreglarse, solicitó el divorcio a una corte de Los Ángeles.

De acuerdo a una publicación que hizo en días pasados TMZ, Kim y Kanye habrían llegado a un acuerdo, tanto económico como de custodia, que implicaba que ninguno de los dos se quitaría ni un centavo porque se habían casado por bienes separados, así como tampoco pelearían la custodia de sus cuatro hijos.

Supuestamente los niños estarían a cargo de ambos padres, pero vivirían en Hidden Hills en la mansión de Kim, mientras que Kanye se iría a su rancho de Wyoming.



La revelación

Pero se supone que todo este proceso y los detalles se verían en la última temporada de KUWTK, lo que habría hecho enfurecer a Kanye porque se expondrá su vida privada.

El diario británico The Sun publicó este martes, una persona cercana a Kim dijo que la empresaria está dispuesta a contarlo todo a Oprha Winfrey en show, pero está esperando a que pase el furor de la entrevista que la presentadora le realizó a los duques de Sussex.

Y es que hace unos días Oprah entrevistó al príncipe Harry y a su esposa Meghan, y es probable que dicha entrevista genere titulares de toda clase y condición durante varias semanas, por lo que Kim no tiene prisa y esperaría el momento adecuado para “cantar como pajarito en primavera”.