Kim Kardashian niega haberse hecho cirugía plástica: "Solo un poco de botox"

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian habló nuevamente de su cuerpo y los rumores de que se ha realizado múltiples cirugías estéticas. La empresaria desmintió haber hecho modificaciones en su figura en una charla con Allure en la que supuestamente cuenta toda la verdad sobre su físico. Kim asegura que solo se ha aplicado inyecciones de botox y nada más, algo que los usuarios no creen.

Cuando se le preguntó qué es lo que se ha hecho en la cara, ella simplemente contestó: "Un poco de Botox" y señaló entre sus cejas, donde se suele aplicar el producto cosmético para reducir las líneas de expresión. Después mencionó que todo lo demás “es natural”. “Nunca me he llenado las mejillas. Nunca me he llenado los labios", afirmó.

Realmente me importa tener buen aspecto. Probablemente me importe más que el 90% de las personas de este planeta. No es fácil cuando eres madre y estás agotada al final del día o estás en la escuela, y yo soy todo lo anterior. Normalmente hago mis tratamientos de belleza a altas horas de la noche. Después de que todos estén en la cama", confesó la empresaria.

Kim aseguró que con el tiempo ha disminuido su obsesión con su aspecto físico, aunque esto no significa que haya dejado de preocuparle. “Envejecer no significa que no me esfuerce por la perfección, pero llegas a un punto en el que dices: ‘Está bien, mi salud es más importante que cualquier otra cosa’", dijo.

La acusan de mentir

Ante sus declaraciones, la estrella de reality recibió cientos de críticas por parte de sus seguidores quienes la acusan de mentir sobre las cirugías, pues a lo largo de su carrera su cuerpo ha tenido drásticos cambios.

En un episodio de su reality show, la magnate del maquillaje decidió hacerse radiografías en los glúteos para demostrar que no tiene implantes. En ese momento dijo que se sentía feliz de terminar con los rumores de que su cuerpo era resultado de operaciones; sin embargo, muchos miembros de su audiencia señalaron que las radiografías no probaban que no se hubiera hecho otras intervenciones, como inyecciones de grasa o lipoescultura.