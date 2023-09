Kim Kardashian impresiona en primer adelanto de "American Horror Story: Delicate"

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian es reconocida por el reality show "Keeping Up with the Kardashians" y su exitosa marca de fajas y ropa 'SKIMS'; sin embargo, la empresaria recientemente decidió probar su suerte en el mundo de la actuación.

Pese a las acusaciones de que sus programas de telerrealidad son guionizados hasta cierto punto, Kim tendrá un rol protagónico en la más reciente temporada de "American Horror Story" del creador Ryan Murphy.

El principal atractivo de "American Horror Story: Delicate" radica en la participación de Kim Kardashian en un rol dramático, en compañía de Emma Roberts, y la recién llegada a la franquicia, Cara Delevingne.

Por otro lado, la nueva temporada también cuenta con las actuaciones de Matt Czuchry, Billie Lourd, Denis O'Hare, Leslie Grossman y Michaela Jaé Rodriguez.

Por primera vez en la historia de la serie, la temporada se basa en una novela titulada "Delicate Condition" de Danielle Valentine.

El thriller psicológico narra la historia de una mujer que está firmemente convencida de que una figura malévola está haciendo todo lo posible para evitar que su embarazo se lleve a cabo.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Ryan Murphy señaló que la única escritora y showrunner de la temporada, Halley Feiffer, ha creado un papel divertido, con estilo y, en última instancia, aterrador, especialmente diseñado para Kim.