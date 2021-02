Kim Kardashian enfureció con los “haters” que cuestionaron el talento de su hija North

LOS ÁNGELES, California.- La más orgullosa de las madres fue como se sintió Kim Kardashian al compartir con sus seguidores el enorme talento que tiene su hija North West para las artes plásticas, especialmente para la pintura.

La pintura que Kim compartió en una pintura de un paisaje, en la que de fondo se ve una montaña nevada y debajo de ella un lago, árboles y en primer plano los troncos de dos árboles, mismos que a simple vista están bien logrados, lo que demuestra el talento oculto al público que tiene la niña.

Pero como Kim es una figura pública y la siguen millones de personas en el mundo en todas sus redes sociales, recibió algunos comentarios negativos que pusieron en duda el verdadero talento de la también hija de Kanye West.

Algunos “haters” aseguraron que la pintura no la pudo haber realizado una niña de su edad sin que tuviera que haber sido apoyada por las manos de un experto y no era bueno que le dieran todo el crédito a ella y engañar a la gente.

Instagram

Otro de los comentarios afirmaba que, incluso, la firma de North tampoco era real y que se la habían sobrepuesto a la foto digitalmente.

Tales comentarios hicieron que la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” enfureciera y de inmediato saliera a defender a su retoño de los ataques de los internautas y escribió un texto en la mencionada red social.

North trabajó muy duro en su cuadro y tardó varias semanas en terminarlo. Estoy viendo artículos de opinión en los medios y en las redes sociales, escritos por adultos que especulan acerca de si mi hija lo pintó o no", escribió.

Afectada por los comentarios, Kim destacó que lamenta profundamente que se cuestionara el talento de una niña, en vez de aplaudirle por su esfuerzo que puso al realizar una obra de arte de tal magnitud.

"Por favor, dejen de ponerse en ridículo con tanta negatividad y permitan que cada niño sea increíble", finalizó.