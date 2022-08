Kim Kardashian está lista para un nuevo romance; ahora busca a un hombre 'mayor'

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian y Pete Davidson anunciaron su separación, luego de nueve meses de noviazgo. Aunque la empresaria lleva poco tiempo sola, hay quienes aseguran que ya está lista para darse una nueva oportunidad en el amor, pero que ahora busca una pareja que sea mayor que ella.

Kim y el exanfitrión de Saturday Night Live vivieron un romance intenso. Pete se hizo tatuajes alusivos a su relación al poco tiempo de estar juntos, mientras que la estrella de Keeping up with the Kardashians le presentó a sus hijos y le abrió las puertas de su casa.

¿Hay posibilidad de reconciliación?

A mediados de julio, hicieron oficial su rompimiento. Diversos medios internacionales indicaron que la separación había ocurrido como un acuerdo mutuo, porque sus agendas les impedían verse con frecuencia, sin embargo eso no impidió que ahora sigan siendo buenos amigos.

No obstante, una fuente cercana indicó a E! que la posibilidad de que los famosos se reconcilien a futuro ha sido descartada, y que Kim quiere experimentar ahora con una persona mayor, pues cabe recordar que entre ella y su expareja había una diferencia de 13 años de edad.