Kim Kardashian defiende a Rogel Aguilera y pide a gobernador de Colorado "hacer lo correcto"

DENVER, Colorado.- Kim Kardashian, la magnate del maquillaje y protagonista de su propio reality show, se manifestó sobre el caso del Rogel Aguilera, trailero cubano condenado a 110 años de prisión por un accidente de tránsito, y dispuso todo su apoyo.

La también estudiante de derecho aprovechó su alcance en redes sociales para difundir la díficil situación que afronta Rogel Aguilera y también incluyó un poderso mensaje sobre el caso que consideró "sumamente injusto", además de que explicó a fondo su parecer.

“Sé que todos han estado publicando sobre Rogel Aguilera-Mederos esta semana. Me sumergí profundamente en el caso para averiguar cuál era la situación. Para quienes no conozcan este caso, #RogelAguileraMederos es un joven de 26 años que fue sentenciado a 110 años de prisión por conducir un semirremolque y chocar contra el tráfico estacionado matando a cuatro personas. No estaba borracho ni drogado, le fallaron los frenos del semirremolque”, fue la manera con la que la empresaria introdujo el tema a través de sus historias de Instagram

Fiscal se burla de Rogel Aguilera y presume foto de freno

Kim Kardashian enfatizó que la condena por la muerte de cuatro personas en el accidente donde el tráiler de Rogel se quedó sin frenos no solo "destruye su vida, sino que también afectará la vida de su esposa e hijo". A pesar de todo esto, la fiscal compartió una foto en la que se ve una zapato de freno que un colega le regaló a manera de burla del incidente, cuestión por la que Kim expresó "¡Me da asco!".

Fiscal Kayla Wildeman recibe zapata de freno y se burla del caso de Rogel Aguilera.

Kim Kardashian pide al gobernador de Colorado "hacer lo correcto"

Por último Kim Kardashian se dirigió al gobernador de Colorado, Jared Polis, a quien definió como "muy buena persona" y le pidió hacer lo correcto, ya que argumenta que superó las pruebas toxicológicas pues "no estaba borracho, ni drogado" y el accidente se derivó de una falla en los frenos del semirremolque.

Recientemente Un Fiscal de Colorado pidió reconsiderar la condena impuesta a Rogel Aguilera-Mederos, camionero involucrado en un accidente carretero tras fallos en los frenos de su tráiler.

Se trata de Alexis King, fiscal del Primer Distrito Judicial de Colorado, presentó ayer una moción para que el tribunal fije una audiencia para revisar la sentencia del camionero de origen cubano.