Kim Kardashian da crédito a Paris Hilton por hacerla de una carrera

LOS ÁNGELES, California.- Como muchos saben, Kim Kardashian y Paris Hilton crecieron juntas en Beverly Hills, parecían ser especialmente cercanas como adultas jóvenes a principios de la década de 2000. La mayoría de los fanáticos se presentaron por primera vez a Kim cuando hizo una aparición en el reality show de París The Simple Life, en el que ayudó a la heredera y a la socialité a organizar su armario. La serie terminó su carrera de cinco temporadas en 2007, el año en que debutó Keeping Up With the Kardashians.

"París, en mi opinión, ha hecho mucho por mí en mi carrera", dijo Kim al Los Angeles Times en una entrevista reciente, publicada el jueves. "Mucha gente se dio cuenta de quién era a través de mi amistad con ella", relata.

La famosa además contó que ella y Paris "perdieron el contacto por un momento" después de que ella comenzara a filmar Keeping Up with the Kardashians, pero que después "se encontrarían y se reconectarían", y agregó: "Ella siempre fue muy solidaria y muy dulce al respecto".

Cabe señalar que Kim y Paris realmente habrían estado peladas durante algunos años después de que The Simple Life terminara y debutara Keeping Up With the Kardashians, y finalmente se hicieron amigos nuevamente.

El pasado marzo, Kim asistió a la fiesta de cumpleaños de Paris. En mayo, Kim hizo una aparición especial en el video musical de París "Best Friend's Ass". "Cuando me pidió que apareciera en su video, me sentí muy honrada", dijo Kim al Los Angeles Times. "Haría cualquier cosa por ella".

"Realmente me gustaría hacer cualquier cosa por ella", Kim le había dicho a su hermana Khloe Kardashian sobre el video en un episodio de Keeping Up With the Kardashians que se emitió en marzo. "Ella literalmente me dio una carrera y lo reconozco totalmente".

Hoy en día, más de una década después del final de The Simple Life, París es un magnate de la belleza y la moda e influyente de Instagram como Kim. También es DJ e invierte en empresas de alta tecnología y realiza obras de caridad. Ella habló con Los Angeles Times sobre su vida y su carrera, incluido el video sexual de 2004 que la hizo famosa, que su ex novio Rick Salomon lanzó sin su consentimiento.