Kim Kardashian cree que su hijo Psalm es la reencarnación de su papá

ESTADOS UNIDOS.- Cuando Kim Kardashian estaba embarazada de Psalm West, un médium en Bali le dijo a la estrella de reality que el bebé sería la reencarnación de su difunto padre, Robert Kardashian.

Ahora, durante una entrevista en exclusiva con E! News sobre el lanzamiento de SKIMS en Nordstroms en la ciudad de Nueva York, la madre de cuatro hijos habló sobre las cosas que han sucedido desde entonces y que la han convencido de que la médium tenía razón.

"Mi hijo, Psalm, es probablemente el bebé más feliz del mundo", le dijo a E! Noticias. "Siempre está sonriendo, siempre feliz".

Al mencionar el momento de la Temporada 16, Episodio 4 de Keeping Up With The Kardashians, continuó: "En nuestro programa, mostramos que estábamos en Bali, y una mujer, una médium ciega, se me acercó y me dijo que iba a tener otro hijo y que iba a ser mi padre reencarnado”.

"Ella no tenía idea", continuó. "Nadie lo sabía. Nadie de mi equipo sabía que tenía una madre sustituta que estaba embarazada de un niño".

La empresaria reveló los momentos que ocurrieron fuera de cámara que la convencieron a ella y a su famosa familia de que el pequeño Psalm tiene el espíritu del patriarca.

"La enfermera de mi bebé, tuve que salir de la ciudad y realmente necesitaba sus servicios", compartió. "Pero ella tuvo un baby shower al que tuvo que ir. Y yo dije: 'Está bien, puedes llevar a mi hijo al baby shower, si te parece bien'. Realmente necesitaba la ayuda. Ella lo lleva a un baby shower, y una mujer se le acerca y le dice: "¿Es este tu hijo?" Y ella dijo: 'No, no, no, solo lo estoy mirando'. Y ella dijo: 'Bueno, solo tengo que decirte, por favor dile a su madre que este es un miembro de su familia reencarnado' ".

Que numerosos extraños le hayan dicho lo mismo a la mujer de 39 años es lo que la hizo comenzar a pensar que la reencarnación podría ser real.