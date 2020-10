Kim Kardashian continuó celebrando su cumpleaños en una isla privada

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian sigue festejando a lo grande sus 40 años, en esta ocasión alquiló nada más ni nada menos que una isla privada para una semana completa de celebración.

La famosa recurrió a su cuenta de Instagram para compartir varias fotos de los que ha sido su festejo en la isla, además de expresar sus emociones respecto a este punto de su vida, las cuales parece tener a flor de piel.

‘’40 y sintiéndome tan humilde y bendecido. No hay un solo día que dé por sentado, especialmente durante estos momentos en los que todos recordamos las cosas que realmente importan. Para mi cumpleaños de este año, no podría pensar en una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy. Antes de COVID, no creo que ninguno de nosotros apreciara realmente el simple lujo que era poder viajar y estar junto a familiares y amigos en un entorno seguro’’, escribió.

La famosa continuó su escrito señalando que , luego de 2 semanas de varios exámenes de salud y de pedirles a sus invitados que permanecieran en cuarentena, llevó a su circulo cercano de vacaciones.

‘’Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más. Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas, esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento, así que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida’’, finalizó Kim.

La lista de invitados de Kim incluía a Kris, Khloe, Kourtney, Kendall, La La Anthony, Corey Gamble, los sementales de la NBA Devon Booker y Tristan Thompson, además de Scott y Mason Disick. Según información de TMZ, Kanye West no estuvo presente debido a que tenía algunos compromisos laborales, pero Yeezy se unió al viaje durante los últimos días.