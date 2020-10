Kim Kardashian confiesa que se siente vieja en TikTok, toma tequila mientras estudia y está deslumbrada por Cher

Kim Kardashian celebra sus 40 con 40 cosas que no saben sus fans sobre ella y entre las que llamó más la atención es que está deslumbrada por Cher, que le gusta tomar tequila mientras estudia y se siente vieja en TikTok.

Este miércoles la estrella de Keeping Up Whit The Kardashians cumple sus 40 años de edad y los celebra con varias sorpresas, una de ellas es la revelación de 40 cosas que el público desconocía de ella y todas las platicó en “E! Entertainment Television”, publicó el Daily Mail.

Se dijo que su primera confesión fue en decir que en caso de ser superhéroe, sería la Mujer Maravilla, porque ella gobierna al mundo.

Como segundo punto, Kim dijo que el mejor regalo que ha recibido en su vida ha sido un cuadro de Lucio Fontana, además de que jamás ha tenido una etapa incómoda en la vida.

El apodo de Kim Kardashian de niña era “Jouge”, aunque aclaró que no tiene idea de lo que significa, pero su padre era quien siempre la llamaba así.

La esposa de Kanye West aseguró que todos los días se despierta a las 05:49 horas, se cepilla los dientes, se lava la cara, se pone ropa deportiva y a las 06:00 comienza a hacer ejercicio. Además, agregó, otra de las cosas es que cuando llega a su casa de algún lugar, se pone ropa cómoda y se quita sus joyas.

La muerte de mi papá ha tenido el mayor impacto en mi vida. Me ha enseñado a amar mucho porque el tiempo no está prometido y lo que más me gusta hacer durante mi tiempo libre es enviar mensajes de texto a la gente”, añadió.

Otra de sus confesiones fue que uno de sus talentos ocultos es que puede “oler las caries” de las personas; su primer beso fue con un joven llamado Gerard y fue un “besito” rápido, a la hora del recreo, en el patio de la escuela.

Si estuviera varada en una isla, Kim resaltó que le gustaría tener con ella a su familia y su celular, ya que no podría vivir sin sus hijos.

Sus programas de televisión favoritos con “Catfish and Hoarders”; su palabra de maldición favorita es “Fu… perdedor”; su comida favorita son las galletas y el helado de crema; y lo que extraña más hacer antes de la pandemia es salir a cenar.

Otras de sus revelaciones fue que lo más reciente que compró en línea fue una almohada de respaldo, ya que siempre le duele la espalda. Kim mencionó que le gustaría ser recordada solo por ser amable y una de las cosas que más molesta a su esposo, es que usa mucho maquillaje.

La influencer platicó que antes de ser famosa, se suponía que estaría en un reality show llamado “Soy un niño rico, sácame de aquí”, pero se canceló antes de filmar y quedó devastada, pero después vino Keeping Up Whit The Kardashians, aunque se hizo famosa en 2006, gracias a Paris Hilton.

Lo último que busqué en Google fueron fotos de jardines, lo último que vi en YouTube fueron videos de Azzyland con mi hija North y TikTok me hace sentir vieja; el emoji que más utilizo es el brillo mágico; me gusta un trago de tequila mientras estudio, tequila 818, seguido por una limonada; odio el karaoke; si me dieran tres deseos, pediría por mí y por el de mi familia salud, felicidad y paz mundial; y la celebridad que más me ha impresionado es Cher. Ella es tan hermosa'', apuntó Kim.