Kim Kardashian confesó su reacción al ver a su padrastro, hoy Caitlyn Jenner, vestido de mujer por primera vez

Kim Kardashian aseguró cuando vio por primera vez a su padrastro, en ese entonces Bruce Jenner, vestido de mujer fue cuando ella tenía 26 años de edad, y su madre no estaba en casa.

Durante una entrevista que la socialité le dio a David Letterman en su programa de Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, Kim abrió su corazón al presentador y entre de las cosas importantes de su vida que mencionaron fue la transición que vivió Bruce a Caitlyn Jenner.

Platicó que cuando tenía 26 años, su madre Kris estaba fuera de la ciudad y ella aún vivía con sus padres, por lo que en esa ocasión entró al garaje de la casa y encontró a Bruce vistiendo un vestido de su madre.

Destacó que su reacción fue pasar junto a él, hacer una maleta y dirigirse a la casa de su hermana Kourtney, quienes después de comentar la situación, buscaron “respuestas” en Internet y encontraron un episodio de Oprah Winfrey sobre una mujer transgénero, pero en ese momento las Kardashian no entendieron lo que significaba.

Posteriormente, quien hoy es Caitlyn llamó a su hijastra y le dijo:

Cuando estés lista, me encantaría sentarme y hablar contigo. Pero, mientras tanto, no se lo digas a nadie. Tu madre no tiene idea y esto la mataría", externó.

El tema no se volvió a tocar hasta que Kim cumplió 30 años, según explicó la empresaria, cuando Caitlyn se le acercó para decirle que los sentimientos de ser mujer los había tenido desde los 4 años de edad.



¿Quién es Caytlin Jenner?

Bruce Jenner contrajo matrimonio con Kris, en 1992, con quien tuvo dos hijas: Kendall y Kylie, además de que adoptó a los cuatro hijos de Kris que tuvo el exitoso abogado Robert Kardashian, ya conocidos como Kourtney, Kim, Khloé y Robert Kardashian.

Tras 22 años de matrimonio, Bruce y Kris Jenner se separaron en 2014, mientras filmaban el reality show que los lanzó al estrellato, “Keeping Up Whit The Kardashians”.

Aunque ya había sospechas por los seguidores del programa y los medios de comunicación, finalmente el 24 de abril de 2015, Caitlyn Jenner hizo pública la culminación de un proceso de cambios estéticos y en junio posó para la portada de la revista Vanity Fair en su edición de junio, convertida en mujer.

Tras una terapia hormonal que había comenzado años antes y una serie de intervenciones quirúrgicas, mostró su transformación y confesó que la condición de mujer la había sentido y ocultado durante toda su vida.

En septiembre de ese mismo año, quien legalmente aún era Bruce, cambió su nombre oficialmente a Caitlyn Marie Jenner, además de su género masculino a femenino.

Durante el inicio de ese proceso, Caitlyn Jenner protagonizó su propio reality show llamado “I Am Cait”, mismo que se centró en su transición y en cómo afrontaba su nueva vida, divorciada de su esposa y convertida en mujer.