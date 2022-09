Kim Kardashian buscará romance de bajo perfil

ESTADOS UNIDOS.- Tras la reciente ruptura entre Kim Kardashian y Pete Davidson, la célebre empresaria ha expresado que debido al fracaso que han supuesto sus previas relaciones sentimentales, cuando vuelva a darse otra oportunidad en el amor, planea elegir a un médico o un abogado, o cualquier otra persona que se dedique a una profesión fuera del medio artístico, puesto que, según reconoció, no ha tomado muy buenas elecciones en el pasado.



La estrella de "Keeping up with the Kardashians" visitó el estudio de "The Late Late Show" y habló de su estado sentimental actual.

Kim K estuvo en una relación con el anfitrión de "Saturday Night Live", Pete Davidson por nueve meses, sin embargo, la socialité ha dicho que tomaron la decisión de separarse debido a que sus agendas y proyectos personales les impedían verse.



Y, aunque Kardashian no está lista para reanudar una nueva relación, en entrevista con James Corden, dijo que cuando llegue ese momento fijará la vista en una persona que no tenga ninguna relación con el mundo de la fama, pero por el momento aseguró encontrarse "felizmente soltera".



Luego de tres matrimonios fallidos, Kim reconoció que sus elecciones amorosas "claramente no funcionan", por lo que ha pensado en alejarse de las citas en las que estén involucradas celebridades de alto perfil.



En el pasado, la estrella de los relaities se relacionó con el productor musical Damon Thomas, los deportistas Reggie Bush, Miles Austin, Kris Humphries, también salió con los músicos Ray J, Nick Lachey, Nick Canon y Kaney West, su exesposo y padre de sus cuatro hijos North (9 años), Saint (6 años), Chicago (4 años) y Pslam (3 años).



Desde que terminó su relación más reciente, con el presentador de televisión Pete Davidson, Kim se ha dedicado a hablar muy bien de él, pues ambos han expresado que el noviazgo terminó en buenos términos y que el verdadero motivo de su separación es la distancia y los compromisos laborales.

Kim evitará que su próximo prospecto sea de alto perfil



Por ello, la celebridad cree que tal vez relacionándose con una persona que no sea famosa como ella o como los sus ex, las cosas podrían funcionar:

"Siento que tengo que hacer algo como ir a diferentes lugares. Claramente no está funcionando lo que estoy haciendo. Entonces, no sé, tal vez como [ir a] un hospital y conocer a un médico. Una firma de abogados", bromeó.



"Creo que va a ser científico, neurocientífico, bioquímico, médico, abogado, eso es quizás lo que imagino en el futuro"

Estas declaraciones se suman a las que hizo recientemente, donde dijo que en el futuro buscará salir con un hombre mayor.



Pero, hablando más en serio, Kardashian dijo a Corden que en este momento está concentrada en finalizar sus estudios en la escuela de Derecho, los cuales ha compaginado con la creación de su empresa "SKKN" y sus apariciones públicas desde el 2021: