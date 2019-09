Kim Kardashian asegura haber participado en un video musical de Tupac

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian afirma que participó en un video musical de Tupac de principios de los 90, y nadie lo sabía.

El tema surgió durante el episodio del jueves del podcast de Jonathan Cheban, durante el cual el locutor le pidió que le dijera algo que él no supiera sobre ella. A lo que ella le contestó: "Cuando tenía 14 años, estuve en un video de Tupac. Era como 1994".

El se quedó impresionado y preguntó sobre cómo se había dado la conexión, a lo que Kim contestó que tuvieron que mentir sobre su edad para poder entrar.

"Así que, antes que nada, mentimos y dijimos que probablemente teníamos 18 años. Definitivamente tenía 18 años. Ni siquiera manejé. Kim [berly] Stewart estaba en algo, ni siquiera sé para qué, creo que era para una banda sonora. Tengo que llamar a Kourtney [Kardashian] y averiguarlo”.

Sin embargo, Kim contó que Tupac nunca estuvo en el lugar personalmente, sino que más bien era una grabación con puro cast.

"No, él no estaba allí, nunca he visto las imágenes. Estábamos caminando por la pista, como si fuéramos modelos caminando por una pista. No era como si estuviéramos en bikini en la piscina o algo así. Literalmente estábamos caminando por una pista, y éramos Kim Stewart, Kourtney, yo y tal vez como uno o dos de nuestros amigos”, señaló la empresaria.

Kim agregó que nunca vio que el video saliera a la luz, sin embargo, ella ya tenía una excusa para decirles a sus padres, en caso de que se enteraran que estuvo dentro de dicho video.