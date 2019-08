Kim Kardashian admite haber estado obsesionada con la fama

Hace mucho tiempo, mucho antes de volverse millonaria, una joven Kim Kardashian se proponía un solo objetivo: ser rica y que todos supieran su nombre.

Ahora, en una sincera entrevista con su esposo Kanye West para la edición de septiembre de Vogue Arabia, la estrella de los ‘reality shows’ recuerda cómo llegó hasta donde está.

"El dinero siempre fue el objetivo, pero estaba obsesionada con la fama, como vergonzosamente obsesionada", confesó. "Estoy de acuerdo en que la fama puede ser adictiva".

Pero eso no significa que ella se arrepienta de su viaje al estrellato. Después de todo, a lo largo de la temporada 16 de Keeping Up With the Kardashians, sin duda ha sido un libro abierto.

"Incluso en mis tiempos más oscuros, no me arrepiento de haber estado allí para que el mundo lo vea", compartió la famosa de 38 años. "La gente ha compartido conmigo a lo largo de los años cuánto les ha ayudado a sentirse menos solos cuando se enfrentan a su propia adversidad. Me encanta tener una voz y aprecio la plataforma que me han dado, aunque desearía poder tener más privacidad a veces”, señaló.

Al mismo tiempo, ella insiste en que su fama y fortuna no le brindan atajos para el éxito, especialmente hoy en día mientras trabaja para obtener su título de abogado.

"Existe la idea errónea de que en realidad no tengo que estudiar y que me he comprado para obtener un título en derecho", dijo la madre de cuatro hijos. "Eso no es del todo cierto. Ser subestimada y exagerar es mi vibra", expresó la modelos y empresaria.