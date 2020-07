Kiko Cibrian revela que Carlos Rivera graba disco de duetos y Reik graba con Ricky Martín

El productor Kiko Cibrian dejó entrever que Carlos Rivera prepara disco de duetos, mientras que Reik grabó tema junto a Ricky Martín, al tiempo que está por terminar canciones de la serie de Luis Miguel.

Quien es director musical del llamado “Sol de Mexico” compartió en sus historias de Instagram que en estos días viajará a Los Ángeles, California para terminar pendientes de la segunda entrega del proyecto del intérprete de “La Incondicional”.

El tijuanense, que radica en San Diego, dijo que tiene una grabación de voz de José José utilizará en disco de duetos de Carlos Rivera.

“Por el momento estoy trabajando con Carlos Rivera, creo que lo conocen tremendo artista, estamos haciendo un disco de duetos y a mi me tocó grabar con Armando Manzanero, con Roberto Carlos, que no lo conozco, pero admiro mucho, con José José que para mi es una tremenda experiencia,bueno tengo la voz de una grabación que hizo en los setentas, creo, y me queda Raphael y vamos hacer una canción con él, todavía no sabemos cuál”, explicó el productor.

Cibrian dijo estar contento de tener trabajo en esta época de pandemia, sobre todo porque hay muchos de sus colegas que no la están pasan.