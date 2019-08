Kika Edgar habla de su relación con Humberto Zurita

MÉXICO.- Kika Edgar rompió el silencio luego de que hace algunas semanas se diera a conocer que mantenía un romance con su colega Humberto Zurita.

Rodeada de reporteros durante un evento en la ciudad de México, la actriz fue clara y aseguró que ningún rumor cambiará la relación que mantiene con el actor.

“Esos son puros chismes y ustedes la prensa seria deberían de saber que sí y que no, yo creo que ustedes saben que sí y que no, yo lo único que puedo decir es que Humberto yo somos amigos incondicionales y así va a ser, y he estado con él en las buenas y en las malas y seguirá siendo así”, dijo en primera instancia.

Inmediatamente, Kika agregó: “Y si nos ven comer otra vez, pues vamos a ir a comer y a desayunar y a todo, es así así, yo creo que nuestra vida privada siempre tiene que quedar ahí, y a ustedes el gran respeto por lo que han tenido siempre con nuestras carreras que siempre es lo más importante”.

Sin embargo, no negó que entre ella y Humberto existió muy buena química durante sus escenas en La Reina del Sur, además de deshacerse en halagos hacía el actor.

“Muy bien, muy padre, muy contenta, es un gran hombre, es un gran compañero y disfruté muchísimo estar con él y hacer estos personajes que seguramente van a dar mucho de qué hablar”, concluyó.