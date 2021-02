¿Khloé Kardashian y Tristan Thompson se comprometieron?

LOS ÁNGELES, California.- Tras una publicación que Khloé Kardashian realizó en sus redes sociales, despertó sospechas entre sus seguidores de que la socialité por fin se había comprometido con el padre de su hija, Tristan Thompson.

Fue en su cuenta de Instagram que la empresaria estaba promocionando su línea de calzado "Good American", en donde aparecen los glúteos de Khloé, las botas color café que está promocionando y en la mano porta un enorme anillo de diamantes que es imposible que no llame la atención.

De inmediato se empezó a especular sobre un posible compromiso entre la estrella de la NBA y Kardashian, después que se dijera hace pocos días que su relación va “viento en popa” y están mejor que nunca.

Pero el portal E! News publicó que ese anillo es el mismo que s ele había visto a Khloé a fines de 2020 y con el que también se sospechaba que era el anuncio de su compromiso, pero aclaró que el anillo aparentemente significa promesa, más no compromiso.

Instagram/@khloekardashian

Según el medio, la primera vez que Khloé fue captada con este anillo estaba de visita en Boston, en compañía de su hija, True Thompson y una fuente cercana a la pareja habría revelado a la revista Life & Style que el anillo significa que el jugador de los Boston Celtics está dispuesto a comprometerse con la madre de su hija.

Tristan sorprendió a Khloé con un diamante enorme. Es más un anillo de promesa que cualquier otra cosa, ¡y a ella le encanta! Se lo dio mientras estaba en Boston, justo antes de Navidad", reveló el informante en diciembre del 2020.



Segundo intento

Con esta, sería la segunda oportunidad que Khloé le otroga a Trista, ya que después de que la hermana de Kim diera a luz a su hija True, de casi 3 años de edad, se hizo pública la infidelidad por parte del basquetbolista y terminaron su relación.

Luego de varios intentos de Tristan por reconquistar a Khloé, la influencer decidió darle una segunda oportunidad y se reconciliaron durante el confinamiento, pues se dice que Tristan la visitaba constantemente con el pretexto de estar cerca de la hija que tienen común.

A pesar de estar juntos en la relación, Khloé vive en California, mientras que Tristan radica en Boston mientras juega para los Celtics, pero se rumoraba que Kardashian estaba buscando una propiedad en los suburbios de Boston.

Recientemente le confesó a Kelly Clarkson en su show que no se mudará Massachusetts como se decía.

“Me encanta Boston, no tengo ningún problema con Boston. Pero ya sabes, con el Covid y todo, no quiero desarraigar a mi hija más que con los cambios que han sucedido en lo que va de año. Estamos todos en Los Ángeles y vivimos tan cerca unos de otros y como ella no puede tener sus clases, está con sus primos todos los días y no puedo quitarle eso”, dijo.

Khloé aclaró que no es que tenga nada contra Boston, pero considera que estar en California, cerca de su familia, es lo mejor para su hija.