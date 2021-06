Khloe Kardashian y Kylie Jenner se sinceran sobre la infidelidad de Tristan Thompson con Jordyn Woods

CIUDAD DE MÉXICO.- Khloé Kardashian confesó que ya perdonó a Tristan Thompson a pesar de que en su momento la engañó con Jordyn Woods, íntima amiga de su hermana Kylie Jenner.

Durante el episodio de la reunión de Keeping Up With the Kardashian´s, la fundadora de Good American también reveló que no tiene ninguna mala voluntad por Jordyn en este momento asegurando que “ya la ha perdonado” y que no le importaría que su hermana menor recuperara esa amistad.

“Creo que es un gran error. Esa es también la cosa en la que algunas narrativas no son tan divertidas para difundir y se difunden como la pólvora. De hecho, he tuiteado, he hecho historias de Instagram, no tengo ningún rencor contra Jordyn. Errores. La gente vive y aprende. Y yo perdono a ambas partes”, se sinceró Khloé.

“Perdono a Jordyn, o de lo contrario sería una prisionera en mi vida. Tengo que perdonar a estas personas por mí. Y depende de ellos perdonarse a sí mismos y ser responsables y aprender”, añadió la integrante de la Dinastía Kardashian.

Por su parte, Kylie manifestó que todo este escándalo también la afectó. “Jordyn y yo tuvimos una conversación después de eso. Cuando éramos amigas, nunca imaginamos que no seríamos amigas. Fue como una cosa de la noche a la mañana, y, ya sabes, cuando ella le hizo algo a mi familia, se sintió como si me hubiera hecho algo a mí”.

Finalmente, Khloé puntualizó que es decisión de su consanguínea retomar su amistad con Jordyn.

“Le he dicho a Kylie íntimamente que realmente no me importaría en absoluto si quiere volver a ser su amiga. Mis hermanas me importan mucho más que cualquier rencor o problema que pueda tener con otra persona. Y si puedo permitir que Tristan vuelva a mi vida, necesito permitir el mismo perdón y aceptación de otras personas”.