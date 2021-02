Khloé Kardashian está lista para embarazarse de Tristan Thompson

ESTADOS UNIDOS.- Khloé Kardashian ha decidido que es tiempo de darle a su hija True un hermanito.

La socialité está más que lista para embarazarse nuevamente de Tristan Thompson y pronto le escribirán la carta a la cigüeña para agrandar a su familia.

En un adelanto de “Keeping Up With The Kardashians”, Khloé reveló que su hermana Kim la está alentando a embarazarse pronto, pues su pequeña True podría tener un compañero de juegos.

"Cada vez que publico un video, Kim [ Kardashian ] me envía un mensaje privado y me dice: 'No puede jugar sola en toda su vida'" , dijo Khloé.

“En mi cabeza, cuando iba a tener hijos, nunca imaginé tener un hijo único. Especialmente estando en cuarentena con ella [en medio de la pandemia de coronavirus], me sentí mal. Ella no tenía amigos. Ella no tenía a nadie. [Ella y sus primos] estuvieron aislados incluso el uno del otro durante tanto tiempo ", continuó.

En el video, se ve a la modelo hablar con su pareja Tristan y pedirle otro bebé.

"True está creciendo y siento que es hora de tener otro hijo", mencionó Khloé.

El atleta asintió y contestó: “Sí. Eso es lo que me gusta escuchar."

Khloé le dijo al originario de Canadá que había estado deseando el bebé número 2 “desde hace bastante tiempo” y tuvo una “ventaja” al congelar sus óvulos un par de meses antes.

“Creo que estoy lista para volver a hacer todo el asunto del embarazo. Este proceso puede llevar tiempo. No tengo idea. Quiero estar preparada", reveló.

El jugador de la NBA continuó diciéndole a Khloé que "siempre ha querido cuatro hijos".

"Dos menos, quedan dos más", bromeó, haciendo referencia a su hija de 2 años y su hijo, Prince, de 4, con su ex Jordan Craig .