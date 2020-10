Khloé Kardashian confiesa haber tenido Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Durante un nuevo adelanto del episodio del jueves de Keeping Up with the Kardashians, Khloe confirmó que padeció de Covid-19.

"Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloe para ver si lo tiene o no", dice Kim Kardashian en un clip de E! News. "Quiero decir, mi instinto me dice que sí, solo porque está muy enferma. Y eso realmente me asusta por ella, porque puedo decir que ahora se está asustando y que está muy nerviosa por eso".

Más tarde, en un confesionario, Khloe revela el diagnóstico.

“Me acabo de enterar de que tengo corona”, dice. “He estado en mi habitación. Va a estar bien, pero estuvo muy mal durante un par de días".

Ella reveló que sus síntomas eran vómitos, temblores, tos, sofocos y terribles dolores de cabeza: “Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco", agregó. “No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía".

"Déjame decirte que esa mi*erda es real", agregó Khloe. "Pero, todos vamos a superar esto", finalizó.